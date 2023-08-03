Царьград

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В Москве умер автор песен Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова и других звезд эстрады

В Москве умер автор песен Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова и других звезд эстрады

Композитор и аранжировщик Валерий Разумовский скончался в возрасте 55 лет.В Москве умер известный композитор и аранжировщик Валерий Разумовский, песни которого исполняли звезды отечественной эстрады – Алла Пугачева, Филипп Киркоров и многие другие.

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Эльдар Алиев
😳🙏☹️царство небесное
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