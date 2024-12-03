Бывший муж Татьяны Ким рассказал, что на складе Wildberries к работникам относятся как к собакам

Вокруг самого крупного маркетплейса страны Wildberries разгорается новый виток скандалов. Бывший муж Татьяны Ким, сооснователь платформы Владислав Бакальчук, проявил обеспокоенность текущими изменениями в компании, предупреждая об их возможных катастрофических последствиях.
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