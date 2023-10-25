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Совфед одобрил отмену уведомления генсека СЕ о введении военного положения

Совфед одобрил отмену уведомления генсека СЕ о введении военного положения

ТАСС/Сергей Бобылев Совет Федерации в ходе пленарного заседания 25 октября одобрил конституционный закон, исключающий из законодательства России положение об обязательном информировании генерального секретаря Совета Европы о введении или прекращении действия на территории РФ военного и чрезвычайного положения.

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