Совфед одобрил отмену уведомления генсека СЕ о введении военного положения

ТАСС/Сергей Бобылев Совет Федерации в ходе пленарного заседания 25 октября одобрил конституционный закон, исключающий из законодательства России положение об обязательном информировании генерального секретаря Совета Европы о введении или прекращении действия на территории РФ военного и чрезвычайного положения.