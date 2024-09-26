Введение единых воспитательных программ в детских лагерях позволит усилить эффективность их работы

Минпросвещения России поддерживает инициативу заместителя Председателя Государственной Думы Ирины Яровой о внесении законопроекта об организации детского отдыха, который в том числе станет отправной точкой подготовки единой программы воспитательной работы в детских лагерях.
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