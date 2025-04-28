RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 514 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Lioubimcev
    КОСТОМАРОВ И ТАК ВЕЛИКИЙ!! В его положении он не сдается и делает то,  что многим будет не под силу. А ОН ДЕЛАЕТ!!!Костомаров: очень...
  • Eduard
    Ага,гранатами?Mundo: мэр Мадрид...
  • Eduard
    Седая обезьяна жопу лижущая Англии за банан!Президент Литвы у...

Военные показали, как снабжают штурмовиков на передовой по воздуху

Военные показали, как снабжают штурмовиков на передовой по воздуху

Российские военные показали, как снабжают штурмовиков на передовой по воздуху. Для поддержки штурмующих подразделений используются разные типы дронов — как российские, так и трофейные, рассказал боец с позывным Багги военкору RT Александру Симонову.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх