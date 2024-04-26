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Турист проник в законсервированный пункт управления атомной станцией в Фукусиме: видео из Красной зоны

Турист проник в законсервированный пункт управления атомной станцией в Фукусиме: видео из Красной зоны

27-летний блогер Лука Венчур сумел проникнуть на Фукусиму-1. Мужчине удалось попасть не только к реактору, но и на заброшенный пункт управления: он снял видео из Красной зоны, словно застывшей во времени.

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