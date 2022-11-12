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Нагельсманн о 10 победах «Баварии» подряд: «Надеюсь, продолжим после Рождества. Все возможно в этом сезоне»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн подвел итоги матча с «Шальке» (2:0). Мюнхенцы в 15-м туре Бундеслиги продлили победную серию до 10 игр, общий счет – 38:9.

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