Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Интересные аналогии...

А  вот   интересная   информация,  не  знала    этого  раньше! Не,  ну то,  что  смерть  Андропова  была   для  советских  граждан  неожиданностью,  я   знала;  что    Байден  похож  на Черненко  - тоже,  а  вот  то, что.

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