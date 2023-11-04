По разводу на каждого: история любви Зои Кравиц и Ченнинга Татума

По разводу на каждого: история любви Зои Кравиц и Ченнинга ТатумаВстреча на съемочной площадкеДочь легендарного певца, Лени Кравица, и звезда «Супер Майка» впервые встретились в 2017 году – во время кастинга Кравиц лично одобрила Татума на главную роль в своем первом фильме в качестве режиссера «Остров Кисок».