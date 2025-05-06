Депутат Нилов заявил: выходные между майскими праздниками ударят по экономике

Дополнительные выходные между майскими праздниками могут стать жестким ударом по экономике страны.Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил о том, что введение дополнительных выходных между майскими праздниками могло бы стать серьезным ударом по экономике и бюджету страны.
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