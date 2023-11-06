В правительстве России поддержали проекты об ответственности за треш-стримы

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артём Метелев заявил, что законопроекты об административной и уголовной ответственности за онлайн трансляции в интернете с демонстрацией насилия и неподобающего поведения — треш-стримы — были поддержаны в российском кабмине.