В правительстве России поддержали проекты об ответственности за треш-стримы

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артём Метелев заявил, что законопроекты об административной и уголовной ответственности за онлайн трансляции в интернете с демонстрацией насилия и неподобающего поведения — треш-стримы — были поддержаны в российском кабмине.
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