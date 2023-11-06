RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 197 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Какое уже работать? Уже на пенсию пора. И давно...Пусть уж  поправляется - и на дачу, на воздух, огурцы пропалывать!!...Директор Малого т...
  • Надежда Никитина
    Убийцы.Минобороны Израил...
  • Mark Kapustin
    👍Минобороны Израил...

В правительстве России поддержали проекты об ответственности за треш-стримы

В правительстве России поддержали проекты об ответственности за треш-стримы

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артём Метелев заявил, что законопроекты об административной и уголовной ответственности за онлайн трансляции в интернете с демонстрацией насилия и неподобающего поведения — треш-стримы — были поддержаны в российском кабмине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх