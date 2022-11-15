В Новосибирской области зафиксирован дефицит медиков и строителей

Нехватка сотрудников в регионе наблюдается сразу в нескольких сферах.В октябре 2022 года зафиксировали дефицит кадров в медицинской сфере: в Новосибирской области на одну вакансию приходится меньше одного кандидата – 0,8 резюме, указывает сервис hh.