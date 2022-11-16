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Хорватский электрический гиперкар Nevera стал быстрейшим серийным электромобилем, разогнавшись до 412 км/ч

Хорватский электрический гиперкар Nevera стал быстрейшим серийным электромобилем, разогнавшись до 412 км/ч

Электрический суперкар Nevera, разработанный хорватской компанией Rimac Automobili, в конце октября смог продемонстрировать свою способность двигаться со скоростью 412 км/ч, приблизив автомобиль к целевой скорости, объявленной четыре года назад во время презентации модели.

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