Хорватский электрический гиперкар Nevera стал быстрейшим серийным электромобилем, разогнавшись до 412 км/ч

Электрический суперкар Nevera, разработанный хорватской компанией Rimac Automobili, в конце октября смог продемонстрировать свою способность двигаться со скоростью 412 км/ч, приблизив автомобиль к целевой скорости, объявленной четыре года назад во время презентации модели.
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