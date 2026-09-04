10 вопросов «Что? Где? Когда?», которые под силу только пьющим интеллектуалам

Легендарной интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» исполняется 51 год. За полвека существования программа прошла путь от семейной викторины до главного интеллектуального шоу страны, породив целую плеяду звездных знатоков и тысячи сложнейших вопросов.