Кристофер Уоллер: «Стейблкоины помогут сохранить статус доллара как резервной валюты»

Член Совета управляющих Федеральной резервной системы США Кристофер Уоллер выразил мнение о том, что популярность стейблкоинов привязанных к американскому доллару поможет укрепить позиции доллара как мировой резервной валюты.
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