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Следователи выявили незаконный набор 600 иностранных студентов в российский вуз

Следователи выявили незаконный набор 600 иностранных студентов в российский вуз

В Саратове следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в государственном университете генетики, биотехнологии и инженерии имени Вавилова.

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Комментарии
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Александр
С каких пор Греф в правительстве?
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2 час.
Александр
До вас мне,как до Китая раком.
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2 час.
Александр
Дурак ты,дорогой.Меня не волнует национальность врача.Зубы я ставил у азербайджанца.Великолепный специалист.
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2 час.

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