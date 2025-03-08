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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Процессоры AMD следующего поколения Ryzen Zen 6 Medusa Ridge получат 12, 24 и 32 ядра, с кэше...

Процессоры AMD следующего поколения Ryzen Zen 6 Medusa Ridge получат 12, 24 и 32 ядра, с кэше...

Процессоры AMD следующего поколения Ryzen Zen 6 Medusa Ridge получат 12, 24 и 32 ядра, с кэшем L3 до 128 МБИнсайдер Zhangzhonghao с форума Chiphell поделился свежей информацией о предстоящих десктопных процессорах AMD на архитектуре Zen 6.

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