Процессоры AMD следующего поколения Ryzen Zen 6 Medusa Ridge получат 12, 24 и 32 ядра, с кэше...

Процессоры AMD следующего поколения Ryzen Zen 6 Medusa Ridge получат 12, 24 и 32 ядра, с кэшем L3 до 128 МБИнсайдер Zhangzhonghao с форума Chiphell поделился свежей информацией о предстоящих десктопных процессорах AMD на архитектуре Zen 6.