В Европе назвали фатальным второй срок фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии

Глава делегации Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте Харальд Вилимски заявил, что избрание главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен на второй срок может стать фатальным шагом для Европейского союза (ЕС).