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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Адам Сильвер: «Уход «Блэйзерс» из Портленда стал бы нашим провалом. Но их арена сейчас на последнем месте по всем метрикам»

Конфликт между «Блэйзерс» и городскими властями по поводу финансирования реновации Moda Center до сих пор не разрешился.

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