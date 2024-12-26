Китайский Xiaomi Auto решил строить собственные зарядные станции

Китайский автопроизводитель Xiaomi Auto объединил усилия с Nio, Xpeng Motors и Li Auto, чтобы предоставить владельцам своих автомобилей доступ к сети из более чем 29 000 зарядных станций по всему Китаю, сообщает 26 декабря издание Yicai.
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