Турнир по волейболу "ФЕВРОМАРТ" собрал любителей спорта в выходные В зале ДК "Победа" стартовали состязания по волейболу среди смешанных команд, посвящённые прошедшим гендерным праздникам.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Турнир по волейболу "ФЕВРОМАРТ" собрал любителей спорта в выходные В зале ДК "Победа" стартовали состязания по волейболу среди смешанных команд, посвящённые прошедшим гендерным праздникам.