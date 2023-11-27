«Вырос в детдоме, голодный по улицам ходит», — знакомая «сына Баскова» Бронислава слила реальные страдания мальчика

Как известно, сын Николая Баскова Бронислав проживает со своей матерью Светланой Шпигель, при этом, ни она, ни сам Бронислав не ведут публичной жизни, поэтому понять, что творится в семье звездного наследника, весьма сложно.
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