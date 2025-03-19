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Каша становится "бомбой": Врач объяснила, что делает с кровью овсянка

Каша становится "бомбой": Врач объяснила, что делает с кровью овсянка

Овсянка обладает высоким гликемическим индексом, а значит, повышает уровень сахара в крови достаточно быстро.

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