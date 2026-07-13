БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Новости СВО: Армия РФ берёт в плен боевиков ВСУ в Красном Лимане ﻿

Новости СВО: Армия РФ берёт в плен боевиков ВСУ в Красном Лимане ﻿

Роман КАТЕРИНЧУК КРАСНОЛИМАНСКОЕ И СЛАВЯНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВС РФ продолжают наступление в Красном Лимане.

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Комментарии
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Владимир Иванов
Хорощо,если это не фейки!
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1 м.
Владимир Елкин
Взяли в плен - неплохо! Но....если у пленного остались патроны - к нему можно относиться хорошо, если же он всё отстрелял и сдался, потому что не хочет подохнуть - нечего их жалеть - только к стенке.
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1 м.