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«Интеру» и «Тоттенхэму» интересен Исаксен. У вингера Дании 5+5 в 39 играх сезона за «Лацио», трансфер оценивается в 40 млн евро

Трансфер 23-летнего игрока сборной Дании оценивается в 40 млн евро, сообщает Calciomercato со ссылкой на La Repubblica.

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