Танцоры из Северного Тушина стали победителями международного конкурса

Воспитанники дворца творчества «Неоткрытые острова», одно из подразделений которого работает в Северном Тушине, успешно выступили на IV Международном фестивале-конкурсе «ART START», прошеднем в Доме культуры «Красный Октябрь».
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