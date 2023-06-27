Доброе утро, Крым 🌼 Сегодня теплая погода продолжает радовать жителей и гостей полуострова 👇 В Симферополе +26 и малооблачно В Севастополе +22 и ясно В Евпатории +26 и ясно В Джанкое +27 и ясно В Ялте +24 и ясно В Алуште +27 и малооблачно В Керчи +25 и ясно В Армянске +26 и малооблачно В Бахчисарае +25 и малооблачно В Феодосии +26 и ясно В Судаке +27 и малооблачно А если хотите рассказать о погоде в своём городе или на всём полуострове — присылайте видео нам в чат-бот: @k24tv_bot 📱 Мы обязательно опубликуем⚡️ Крым 24 | @24tv_bot 📱 Мы обязательно опубликуем⚡️ Крым 24 | @tvcrimea24crimea24.