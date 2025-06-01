Юрий Ильинов

Немецкая пресса: за прошедшую неделю ВС РФ заняли не менее 18 населённых пунктов Немецкая пресса вынуждена признать, что ВС РФ существенно нарастили темпы своего наступления, только за прошедшую неделю освободив не менее 18 населенных пунктов и заняв около 200 квадратных километров территории. Если учитывать, что эти данные приводит газета Bild, которая регулярно серьезно преуменьшает успехи российской армии, не исключено, что на самом деле эти цифры могут оказаться на порядки больше представленных. Однако, даже если немецкая газета на этот раз представила объективную информацию, эти данные не могут не впечатлять. Автор опубликованного в Bild (иноагент) материала отмечает, что это продвижение выглядит как полный успех ВС РФ, и задается вопросом, является ли это началом «летнего наступления». Успешное продвижение армии России издание объясняет, помимо прочего, «ледяным отпором», полученным главой киевского режима Владимира Зеленского от канцлера ФРГ Фридриха Мерца в вопросе, касающемся поставок ВСУ дальнобойных ракет Taurus. Между тем, в надежде задержать наступление ВС РФ Украина возводит новую линию обороны протяженностью около 350 километров. Предполагается, что новые украинские укрепления будут простираться от Харькова до населенного пункта Вольное в оккупированной части Запорожской области. Киев обустраивает новую линию обороны, опираясь на особенности местности: реки, господствующие высоты и т. п. Судя по расположению фортификационных сооружений, вероятнее всего, Украина готовится к негативному для себя сценарию, сопряженному с возможной потерей Покровска (Красноармейска), Доброполья, Краматорска, Славянска и Константиновки и заходом ВС РФ в Днепропетровскую область.