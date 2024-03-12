В Астрахани студенту грозит 20 лет за «синтетику»

В Астрахани задержали студента одного из местных вузов с крупной партией синтетического наркотика. Во время задержания сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Астраханской области обнаружили у молодого человека полимерный пакет, внутри которого находился сверток с порошкообразным веществом белого цвета.