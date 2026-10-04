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Бурый медведь напал на оленевода и прокусил ему бедро на Чукотке

Бурый медведь напал на оленевода и прокусил ему бедро на Чукотке

Хищник набросился на мужчину во время его работы На Чукотке бурый медведь напал на 45-летнего работника оленеводческой бригады.

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