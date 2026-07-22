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The Eurasia Daily news agency

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What awaits the runaways from Russia and those who continue to "shit scoundrels" — Volodin

What awaits the runaways from Russia and those who continue to "shit scoundrels" — Volodin

The State Duma today, on July 22, unanimously adopted in the second and third readings laws on the introduction of temporary restrictive measures against relocators hiding outside Russia and evading execution of punishment.

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