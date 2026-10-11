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Царьград

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Упали прямо на дома: разгонный блок ракеты Patriot упал на многоэтажку в Киеве

Упали прямо на дома: разгонный блок ракеты Patriot упал на многоэтажку в Киеве

Обломки ракеты Patriot упали на многоэтажные дома в Оболонском районе в Киеве.В Киеве зафиксировано падение разгонного блока зенитной ракеты комплекса Patriot PAC-3 на жилые дома.

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