Meta✴ представила смарт-очки Ray-Ban Meta✴ Smart Glasses с 12-Мп камерой, 32 Гбайт памяти и ценой $299

Компания Meta✴ анонсировала в среду на мероприятии Connect умные очки второго поколения под названием Ray-Ban Meta✴ Smart Glasses, отличающиеся от предыдущей версии Ray-Ban Stories более мощной 12-мегапиксельной камерой, обновлёнными динамиками, а также новым вариантом оправы Headliner.
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