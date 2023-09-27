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Мировое обозрение

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Meta✴ представила смарт-очки Ray-Ban Meta✴ Smart Glasses с 12-Мп камерой, 32 Гбайт памяти и ценой $299

Meta✴ представила смарт-очки Ray-Ban Meta✴ Smart Glasses с 12-Мп камерой, 32 Гбайт памяти и ценой $299

Компания Meta✴ анонсировала в среду на мероприятии Connect умные очки второго поколения под названием Ray-Ban Meta✴ Smart Glasses, отличающиеся от предыдущей версии Ray-Ban Stories более мощной 12-мегапиксельной камерой, обновлёнными динамиками, а также новым вариантом оправы Headliner.

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