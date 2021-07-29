Бесплатный проезд для льготников Подмосковья могут расширить на весь регион

С 1 августа жители пяти округов Подмосковья смогут бесплатно ездить на коммерческом транспорте. Пока что предполагается, что практика коснется Одинцовского, Ленинского и Наро-Фоминского городских округов, а также городских округов Люберцы и Чехов.