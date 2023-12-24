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Эстонский генерал Террас предупредил Украину о шансе на испорченное Рождество

Эстонский генерал Террас предупредил Украину о шансе на испорченное Рождество

Рождество на Украине окажется испорченным, если ВС России в этот период решат пойти в атаку. Об этом предупредил в эфире телерадиокомпании ERR экс-глава Сил обороны Эстонии, депутат Европарламента и генерал в отставке Рихо Террас.

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