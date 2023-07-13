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ЧВК «Вагнер» передала ВС РФ вооружение и технику

ЧВК «Вагнер» передала ВС РФ вооружение и технику

ЧВК «Вагнер» передала российским военным более 2 тысяч единиц техники и вооружения, также более 2,5 тысяч тонн различных боеприпасов и около 20 тысяч единиц стрелкового оружия.

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Комментарии
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Виталий Сорокин
Говнюк он...и доказательств всё больше! пора самим &quot;Вагнеровцам&quot; начинать охоту за лысым страхуилищем! Снарядов не было??? Вот, Сука!
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2 час.
Сергей Сарматов
С 5 августа уже участвуют... Нужно новости нормальные читать, а не этот бред...
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2 час.
Сергей Сарматов
А кто говорит, что это вагнеровское вооружение, Шойгу ??? Ну ну... верим верим...
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2 час.

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