ЧВК «Вагнер» передала ВС РФ вооружение и технику

Виталий Сорокин Говнюк он...и доказательств всё больше! пора самим "Вагнеровцам" начинать охоту за лысым страхуилищем! Снарядов не было??? Вот, Сука!

Сергей Сарматов С 5 августа уже участвуют... Нужно новости нормальные читать, а не этот бред...