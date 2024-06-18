Не так страшно быть официанткой, как быть официанткой в гостиничном ресторане. В простой общепит люди приходят, чтобы поесть, потом собирают манатки и сваливают.
Принесла гостю заказ в номер, а он измывался надо мной до пяти утра
Комментарии
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Майя Maja
Вот не понимаю. в чем суть любви к такой работе. Если только любовь к деньгам? Только вот сама же девица и объяснила, ЧТО ей противно делать перед клиентами и обслуживать их по ночам))
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7 час.
ВА
Владимир Акулов
У проститутки спросили : когда же она получает удовольствие от секса ? Она ответила : когда получаю деньги за работу! Есть такие тяжелые работы , что радость там - только в деньгах.
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6 час.
Одиссей
Не уестествил - и ладненько!!!
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6 час.
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