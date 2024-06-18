ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Принесла гостю заказ в номер, а он измывался надо мной до пяти утра

Принесла гостю заказ в номер, а он измывался надо мной до пяти утра

Не так страшно быть официанткой, как быть официанткой в гостиничном ресторане. В простой общепит люди приходят, чтобы поесть, потом собирают манатки и сваливают.

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Комментарии
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Майя Maja
Вот не понимаю. в чем суть любви к такой работе. Если только любовь к деньгам? Только вот сама же девица и объяснила, ЧТО ей противно делать перед клиентами и обслуживать их по ночам))
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ВА
Владимир Акулов
У  проститутки  спросили  :  когда  же  она  получает  удовольствие  от  секса  ? Она  ответила  :  когда  получаю  деньги  за  работу!  Есть  такие  тяжелые  работы  ,  что  радость  там  -  только  в  деньгах.
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Одиссей
Не уестествил - и ладненько!!!
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