The National Retail Federation's holiday forecast projects sales will increase by 4.2% this holiday season, the organization said Thursday.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым