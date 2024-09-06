Сотрудники центральной энергетической таможни ФТС признались в получении взятки

Руководящие сотрудники центральной энергетической таможни ФТС России, проходящие по делу о взятке и незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковую тайну признали свою вину.
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