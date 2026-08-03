Эвакуацию объявили в «Москва-Сити»: людей выводят из башен (ВИДЕО)

Эвакуацию объявили в «Москва-Сити», людей выводят из башен. В международном деловом центре объявили эвакуацию всех зданий — по данным СМИ, людей выводят из башен, в том числе из комплекса «Федерация» и башни «Империя».
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