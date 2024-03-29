19 счастливчиков, к которым птица удачи сама в руки попросилась

Удача зачастую улыбается тем, кто умеет ценить маленькие приятности и большие чудеса. Одни чувствуют воодушевление, когда обнаруживают буквально под ногами кольцо с бриллиантом, другие благодарят судьбу за встречу с самым родным человеком, третьи счастливы найти икру в купленной рыбе.
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