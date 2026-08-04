Путин подписал закон об ограничениях для избегающих наказания релокантов

Президент России Владимир Путин подписал целый ряд законов, предусматривающих временные ограничения для релокантов, находящихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения уголовного или административного наказания.
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