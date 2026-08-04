Страна и люди
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Страна и люди

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Путин подписал закон об ограничениях для избегающих наказания релокантов

Путин подписал закон об ограничениях для избегающих наказания релокантов

Президент России Владимир Путин подписал целый ряд законов, предусматривающих временные ограничения для релокантов, находящихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения уголовного или административного наказания.

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