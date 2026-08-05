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Живая Кубань

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«Гаражную амнистию» официально продлили. Какие строения можно зарегистрировать?

«Гаражную амнистию» официально продлили. Какие строения можно зарегистрировать?

«Гаражную амнистию» официально продлили. Какие строения можно зарегистрировать?Ещё в 2021 году в России заработал механизм, позволяющий владельцам капитальных гаражей и земли под ними оформлять недвижимость без лишних бюрократических сложностей.

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