Омский суд обязал «Аэрофлот» возместить убытки пассажиру, рейс которого отменили. Областной суд встал на сторону мужчины, чей рейс из Москвы в Омск отменили.
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