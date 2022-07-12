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Когда может быть объявлен новый премьер-министр Великобритании?

Когда может быть объявлен новый премьер-министр Великобритании?

Консервативная партия Соединенного Королевства объявит, кто станет победителем внутренней гонки за пост лидера и, соответственно, нового премьер-министра правительства страны, 5 сентября, сообщили партийные чиновники в понедельник, сообщает Reuters.

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