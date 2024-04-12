Поздравляем с днём рождения Шабунину Елену Сергеевну!!!! Утро начнется пусть с милой улыбки, Нежной, красивой, приятной открытки, Искренних чьих-то тебе пожеланий, Теплых объятий и ярких свиданий.
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Поздравляем с днём рождения Шабунину Елену Сергеевну!!!! Утро начнется пусть с милой улыбки, Нежной, красивой, приятной открытки, Искренних чьих-то тебе пожеланий, Теплых объятий и ярких свиданий.