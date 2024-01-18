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Этот таинственный мир

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Темная энергия – одна из самых больших загадок в науке, и теперь мы стали на шаг ближе к ее пониманию

Темная энергия – одна из самых больших загадок в науке, и теперь мы стали на шаг ближе к ее пониманию

Более десяти лет назад в рамках проекта Dark Energy Survey (DES) – Обзор темной энергии – началось картирование Вселенной с целью найти доказательства, которые помогут нам понять природу загадочного явления, известного как темная энергия.

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