Темная энергия – одна из самых больших загадок в науке, и теперь мы стали на шаг ближе к ее пониманию

Более десяти лет назад в рамках проекта Dark Energy Survey (DES) – Обзор темной энергии – началось картирование Вселенной с целью найти доказательства, которые помогут нам понять природу загадочного явления, известного как темная энергия.
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