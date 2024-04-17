Диетолог Кузнецова: есть курагу полезно для профилактики гипертонии, изюм – для успокоения при стрессе

Диетолог рассказала, какими оздоровительными эффектами обладают разные сухофрукты. По словам диетолога Татьяны Кузнецовой, употребление сухофруктов улучшает защиту организма от возникновения многих заболеваний.
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