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Диетолог Кузнецова: есть курагу полезно для профилактики гипертонии, изюм – для успокоения при стрессе

Диетолог Кузнецова: есть курагу полезно для профилактики гипертонии, изюм – для успокоения при стрессе

Диетолог рассказала, какими оздоровительными эффектами обладают разные сухофрукты. По словам диетолога Татьяны Кузнецовой, употребление сухофруктов улучшает защиту организма от возникновения многих заболеваний.

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