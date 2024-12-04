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Петербургский дневник

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Российский расчет ЗРК «Оса» уничтожил беспилотник ВСУ на красноармейском направлении

Российский расчет ЗРК «Оса» уничтожил беспилотник ВСУ на красноармейском направлении

За счет этого военнослужащие ВС РФ получили прикрытие Расчет ЗРК «Оса» группировки войск «Центр» российской армии прикрыл позиции подразделений от разведывательных беспилотников ВСУ на красноармейском направлении в зоне специальной военной операции, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.

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