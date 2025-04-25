"Цели достигнуты": Россия нанесла мощнейший удар по украинской оборонной промышленности

МО России сообщило о массированном ударе по Украине.Русские военные нанесли удар высокоточным оружием и беспилотниками по ряду предприятий украинской оборонной промышленности, сообщили в Минобороны России.
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